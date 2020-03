Corona-Krise : Therapeuten gehen die Patienten aus

Mönchengladbach Physiotheraputen, Ergotherapeuten und anderen Heilmittelerbringer sind systemrelevant und halten ihre Praxen offen. Doch weil nur noch wenige Patienten kommen, drohen hohe Umsatzeinbußen.

Das Problem haben sie mit vielen ihrer Berufskollegen gemein. Ebenso wie Ergotherapeuten und anderen Heilmittelerbringer sind sie medizinisch notwendig, nur kommt nach der durch die Corona-Krise ausgerufenen Kontaktsperre kaum mehr ein Patient in die Praxen und Behandlungsräume. „Massive Absagen von verunsicherten Patienten führen zu deutlichen Umsatzeinbußen, so dass bereits in fast jeder Praxis Kurzarbeit angemeldet werden musste und dennoch keine klärende Absicherung in Sicht ist“, schimpft Jutta Junker, die in Winkeln eine Praxis für unter anderem Ergotherapie betreibt. Der Spitzenverband der Heilmittelverbände (SHV) erwartet Umsatzrückgänge von 60 bis 90 Prozent in den Praxen und damit ein Praxissterben. Physiotherapeut Axel Richter hatte allein am Montag 28 Absagen: „Für uns gibt es keinen Rettungsschirm, wir sind völlig auf uns allein gestellt.“