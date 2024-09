Schließung in Mönchengladbach Der Löwe brüllt nicht mehr

Den Löwen hatte er vor sich – und in sich. Es konnte gar nicht anders kommen, er musste Peugeot lieben. Der Löwe im Emblem der Automarke hatte es ihm immer schon angetan, und wer wie er im Sternzeichen des Löwen geboren ist, spürt den brüllenden Ruf womöglich doppelt. Das ist nun mehr als 40 Jahre her, und selbst ein so hingebungsvoller Kraftfahrzeugmeister und gewiefter Detailfuchs wie Theo Lasarzewski kann das Rad nicht zurückdrehen: Soeben ist er 68 Jahre alt geworden und wird seinen Betrieb an der Gerberstraße aufgeben. Zum Jahresende ist Schluss. Wer den bescheidenen, für seine Profession unvermindert brennenden Mann kennt, der weiß: Leicht fällt ihm das nicht.