Stadtplanung in Mönchengladbach : Theaterpark ist Vollendung einen Schritt näher

Mönchengladbach Das mit 1,9 Millionen Euro Umbaukosten veranschlagte Projekt scheint sich dem Ende zuzuneigen. Laut Stadt soll das Areal Anfang kommenden Jahres zur vollständigen Freigabe bereit sein.

Die Geräte des Trimm-Parcours für Jugendliche und eine große Rutsche stehen schon eine geraume Zeit im Park am Theater. Inzwischen sind auch etliche Spielgeräte für Kinder hinzugekommen. Wie der Park nach endgültigem Abschluss der Umgestaltungsarbeiten aussehen wird, lässt sich also schon gut erkennen. Allerdings sind Teile des Areals an der Odenkirchener Straße immer noch nur durch die großen Maschen eines Bauzauns zu betrachten. Denn zur Gänze für die Nutzung freigegeben ist der Park immer noch nicht. Das soll laut Stadt Anfang kommenden Jahres geschehen.

Ursprünglich war geplant, den Park im Herbst 2021 fertigzustellen. Doch wegen Engpässen bei der Materiallieferung, so die Stadt, gebe es Verzögerungen. Das Vorhaben gehört wie die Umgestaltung des Rheydter Marktes und des Platzes vor der Josefskirche an der Keplerstraße zu den Maßnahmen, die im Zuge des Projekts „Soziale Stadt Rheydt“ die Innenstadt aufhübschen sollen. Der Umbau alleine des Theaterparks ist mit Kosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro veranschlagt. Die Stadt muss nur einen kleineren Teil selbst aufbringen. Gut 80 Prozent der Kosten werden über Fördermittel aufgebracht. Auch zum Projekt „Soziale Stadt Rheydt“ gehört die für 2022 geplante Neugestaltung des Maria-Lenssen-Gartens an der Mühlenstraße.