Schauspieler in der Zentralbibliothek Wenn das Publikum Teil einer rechtsextremen Runde wird

Die Aktualisierung zum Thema ist kurz und pragmatisch gestaltet. Angesprochen werden zum Beispiel die zahlreichen Demonstrationen gegen rechts und für Demokratie. Am Ende steht die Diskussion, die rasch an Fahrt gewinnt. Ein junger Mann fühlt sich beim rechtsextremen Geheimplan erinnert an die politische Situation in Deutschland vor 100 Jahren. Er fragt: „Was hat die Zivilgesellschaft falsch gemacht, das dies alles wieder hochkommen konnte?“. Eine Frau vermutet eine mangelnde Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Als Ursache genannt wird auch eine mögliche Arroganz in der Politik. Peter Brollik, Vorsitzender des Vereins „Lust am lesen“, hält nichts von einem allgemeinen „Bashing“ gegen Politiker. Doch er bekennt, eine andere Form der Wertschätzung in der Politik zu beobachten. Brollik bezeichnet eine Ausgrenzung innerhalb politischer Lager als gefährlich. „Die demokratischen Parteien müssen bei aller Unterschiedlichkeit eine Gemeinsamkeit in der Meinungsverschiedenheit finden“, so sein Appell. Thema ist auch die Bedeutung sozialer Medien, vor allem das von der AfD ausgiebig genutzte Tic Toc-Format. Die Rechten von 1933 hätten auch schon gezielt die Medien genutzt, warnt Oehlrich. Hausherrin Brigitte Behrendt wirbt daher für Möglichkeiten der freien und neutralen Information als Bausteine für demokratisches Bewusstsein.