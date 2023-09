Kunstszene in Mönchengladbach Frauen-Power für das TIG

Mit dem TIG hätten sie ein ebenerdiges Lokal gefunden, „nun eine Nummer größer“. Der Veranstaltungsraum misst 500 Quadratmeter und fasst 300 Besucher mit Bestuhlung, 600 ohne. Zunächst wollen die beiden Betreiberinnen des TIG es aber langsam angehen lassen: Das können sie, denn das Veranstaltungsprogramm ist bis Dezember 2024 in trockenen Tüchern und noch vom bisherigen Betreiber Sinan Hessen geplant. Das wird auch teilweise weiterhin so bleiben, denn Heesen ist Mitgesellschafter der jetzt neu gegründeten TIG-Betreiber GmbH. Aus dem operativen Geschäft habe er sich zurückgezogen, werde aber weiterhin mit 80 bis 100 Veranstaltungen im Jahr das TIG kulturell bespielen. Künstler, die er über seine Heesen-Konzert GmbH akquiriert, würden im TIG auftreten. Dafür würde er dann die TIG-Räume anmieten. „Das Prinzip ist nicht neu“, sagt Heesen. So habe er in den vergangenen acht Jahren gearbeitet. Auch andere Agenturen wie beispielsweise Meyer-Konzerte würden ebenfalls den Saal für den Auftritt des jeweiligen Künstlers mieten.