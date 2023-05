Aus den Städten Krefeld und Mönchengladbach Das Theater braucht neue Millionen-Zuschüsse

Am Montag ist ein Publikumserfolg in Mönchengladbach auf der Theaterbühne zu Ende gegangen. Unter großem Applaus im nahezu vollbesetzen Saal gab das Ensemble die letzten beiden Aufführungen des hervorragenden Song-Dramas „Queen’s last night“. Das Stück ist offenbar so erfolgreich, dass es ab Oktober als Wiederaufnahme in Krefeld fortgesetzt wird. Auf einen solch erfolgversprechenden Titel zu verzichten, das kann sich das Gemeinschaftstheater auch kaum erlauben. Denn um die Jahre 2025 bis 2030 bestreiten zu können, braucht die Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH deutlich mehr Geld als bisher.