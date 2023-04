Kolumne Live dabei The Wide stellt Mönchengladbachern das neue Album vor

Der Chef des Restaurants und Live-Clubs „Messajero“ an der Sophienstraße hat Grund zur Freude: „Der Run auf die letzten Tickets ist entbrannt“, sagt Gregor Herzog über die rasant gestiegene Karten-Nachfrage für das Konzert der Band The Wide. „Seit vergangener Woche gehen sie buchstäblich weg wie warme Semmel“, sagt der Club-Besitzer. Wer die Band also live erleben will, muss sich sputen. Herzog jedenfalls rechnet am Samstag, 29. April, ab 20 Uhr mit vollem Haus.