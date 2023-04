Konzert in Mönchengladbach Hip-Hop-Stars „The Black Eyed Peas“ spielen im Sparkassenpark

Die nächsten Superstars werden in diesem Jahr ein Konzert im Sparkassenpark in Mönchengladbach geben. Nach Informationen unserer Redaktion wird die US-amerikanische Hip-Hop-Band „The Black Eyed Peas“ am 23. Juli 2023 in Mönchengladbach spielen. Der Sparkassenpark machte dazu zunächst keine Angaben. Tickets soll es ab 55 Euro geben. Der Vorverkauf beginnt am Freitag um 12 Uhr online unter sparkassenpark.de.