Internationales Kräftemessen beim TFA So war der Wettkampf der Feuerwehrleute in Mönchengladbach

„Lauf, lauf, lauf! Du schaffst das, los!“ Ein vielstimmiger Chor feuert die Feuerwehrleute an, die in voller Einsatzmontur und mit Atemschutzmaske Feuerwehrschläuche über 75 Meter ziehen. Den Schlauch über die Schulter gelegt, kommen sie langsam, aber sicher voran: Das kostet Kraft. Ein Schiedsrichter nimmt die Zeit. Das Publikum applaudiert. Lange Zeit zum Auszuruhen, haben die Feuerwehrleute nicht. Es geht weiter zur nächsten Station. 15 Stockwerke erklimmen, Dummies retten, durch Röhren kriechen: „Der härteste Feuerwehr-Wettkampf der Welt“ ist in vollem Gange. TFA, „Toughest Firefighter Alive“, wird er auch genannt.