Mönchengladbacher Textilstudenten im Porträt : Textilstudierende mit Preis ausgezeichnet

Mönchengladbach Melissa Wenning und Marc Hübener kennen sich zwar nicht, haben aber viel gemeinsam: Beide haben Textiltechnik studiert, bekamen für ihre Masterarbeiten den Wilhelm-Lorch-Preis und sind nach ihrem Studium nach Baden-Württemberg gezogen.

Melissa Wenning hat sich schon als Kind für Mode und Nachhaltigkeit interessiert. Deswegen hat sie sich auch für ein Textilstudium an der Hochschule Niederrhein entschieden. Und war da genau an der richtigen Adresse: „Ich konnte mich kreativ richtig austoben“, sagt die 28-Jährige Duisburgerin. In ihrem Bachelorstudium merkte sie, dass sie sich vor allem für Textiltechnik interessiert. „In der Schule mochte ich naturwissenschaftliche Fächer am liebsten und fand es spannend, das mit Mode zu verknüpfen. Außerdem wollte ich nicht nur theoretisch arbeiten, sondern Lösungen für reale Probleme finden“, sagt sie.

Bei Marc Hübener verlief der Weg ins Textilstudium nicht so geradlinig. Eigentlich interessierte er eher für Wirtschaft: Sein Abi machte er auf einem Wirtschaftsgymnasium, seine Eltern rieten ihn zu einem BWL-Studium. Während eines Praktikums in Madrid kam er zum ersten Mal so richtig mit der Modeszene in Kontakt. Und wusste: „Ich möchte was mit Textilien machen“. Er wollte Mode-Design studieren. Da das aber viel zu teuer war, mussten Alternativen her. Zufällig stieß er auf den Studiengang Textil- und Bekleidungstechnik und konnte sie damit gut anfreunden: „Das hatte zwar weniger mit Design zu tun, aber das Praktische gefiel mir genau so gut“, sagt er. Im Studium lernte er Hemden, Sakkos und Kleider zu nähen, machte ein Praktikum bei Hugo Boss in Manchester. Und entwickelte ein Gespür dafür, was in der Modebranche angesagt ist. Er fing an, mit seltenen Markenklamotten zu handeln, kaufte und verkaufte sie weltweit. Dabei wurde er auf die amerikanische Marke Supreme aufmerksam: „Beim Wiederverkauf kann man bis zum 300 bis 500 Prozent vom Originalpreis verlangen“, sagt er. Und das, obwohl die Marke kaum Werbung macht. Dieses Phänomen untersuchte er in seiner Masterarbeit und stellte fest: „Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg ist die gewollte Verknappung“. Auch nach seinem Studium vereinte er seine Interessen Mode und Wirtschaft: Als Projekt-Manager kümmert er sich um das Business Development beim Beratungs- und Warenhandel Prima Solution Asia. Mit den 6000 Euro möchte er sich im Bereich Marketing weiterbilden.