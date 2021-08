Branchentreff in Mönchengladbach : Textilbranche warnt Minister vor zu hohen Energiekosten

Mönchengladbach Die geplante neue Jeans-Fertigung des Bekleidungskonzerns C&A in Mönchengladbach stand im Fokus des Zitex-Branchentreffs im Textil-Technikum. Aber die Unternehmen machen sich auch Sorgen um ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Belastungen durch die CO 2 -Steuer, hohe Stromkosten: Die deutsche Textilindustrie sieht ihre Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr. Beim Zitex-Branchentreff in Mönchengladbach forderten Unternehmensvertreter von Land und Bund Entlastungen. Auch die EEG-Umlage steht in der Kritik. NRW-Energie- und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) teilte die Sorgen: „Wir müssen uns den Herausforderungen stellen und die EEG-Umlage abschaffen. Wir können nicht jahrelang gegensubventionieren“, sagte Pinkwart. Stattdessen plädierte er für einen Altlastenfonds.

Dass in der Branche Klimaschutz in Form von umweltschonenden Produktionsbedingungen wichtiger wird, zeigt das Beispiel C&A. Der Bekleidungskonzern stellt ab Herbst 2021 in Mönchengladbach in seiner „Factory for Innovation in Textiles“ Jeans her: Gemeinsam mit Partnern möchte C&A neue Maßstäbe in der Produktion nachhaltiger Mode setzen. „Wir wollen die Bekleidungsindustrie verändern. Es geht darum, den Status quo zu hinterfragen und uns weiterzuentwickeln“, sagte Martijn van der Zee, Top-Manager bei C&A. Durch die Verbindung von künstlicher Intelligenz und digitalen Prozessen mit Nachhaltigkeit wolle man Standards für die weltweite Produktion setzen – die Jeansfabrik sei erst der Anfang, so van der Zee. Dabei arbeitet das Unternehmen unter anderem mit der Hochschule Niederrhein, der Textilakademie, der RWTH Aachen und Start-Ups zusammen. Diese Partner sind auch in das Projekt „Textilfabrik 7.0“ involviert: Ziel ist es, am Standort die Tradition des rheinischen Textilreviers wiederzubeleben – unter neuen Rahmenbedingungen. „Nordrhein-Westfalen wird die neue Textile City“, sagte Aunde-Chef Rolf Königs, Vorsitzender des Verbandes der Rheinischen Textil und Bekleidungsindustrie.