Ausbildungseinrichtung für Textiltechniker in Mönchengladbach : Textilakademie für Architektur ausgezeichnet

Mönchengladbach Wenn NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach Mitte November im Düsseldorfer Kunstmuseum K21 „Vorbildliche Bauten NRW 2020“ prämiert, wird unter den 30 ausgezeichneten Gebäuden auch ein markantes aus Mönchengladbach sein: die Textilakademie, die nach einem Entwurf des Düsseldorfer Architekturbüro SOP (Slapa Oberholz Pszczulnyam) errichtet wurde.

Das Konzept, das moderne Ausbildung in textiltechnischen Berufen und eine Ankopplung an die Hochschule bietet, kommt gut an. Trotz Pandemie hat die Akademie ähnlich hohe Anmeldezahlen wie zuvor, so Königs. Und gerade wird nebenan für zehn Millionen Euro ein Gästehaus mit 60 Zimmern für die Schüler gebaut. Auch das wird textil verhüllt – diesmal in Athranzit, nicht in Weiß wie die Akademie.