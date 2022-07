Kostenpflichtige Bürgertests : So ist die Stimmung in den Testzentren

Oliver Dienst, Geschäftsführer der Maxmo Apotheken, bei einem der Schnelltestzentren auf der Krefelder Straße. Gerade testet Sabina Caumanns einen Kunden, der nun auch einen Grund für seinen Test braucht. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Bürgertests sind nur noch unter besonderen Bedingungen kostenlos. Wer sich testen lassen will, muss in der Regel zuzahlen und einen guten Grund haben. Was die Betreiber der Zentren und die Kunden vor Ort sagen.