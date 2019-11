Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung : Vorbereitet für den letzten Weg

Mönchengladbach Wer macht sich schon gerne Gedanken über sein Testament? Dass der letzte Wille, aber auch Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten rechtzeitig bedacht werden sollten, zeigte jetzt ein Informationsabend mit einem Krankenhausseelsorger und einem Notar.

Krankenhausseelsorger Pfarrer Peter Brischke und Notar Jochen Mues gaben Einblicke in komplexe Themen wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung oder das Testament. Im Verlauf des Abends wurde klar, dass sich viele Gäste schon mit dem Thema beschäftigt haben, es aber noch in einigen Punkten Unsicherheiten gibt. Die Anwesenden haben viele Fragen mitgebracht.

Eine Teilnehmerin wollte von Notar Mues wissen: „Ich möchte keine lebenserhaltende Maßnahmen. Aber ich bin auch Organspenderin. Kommen sich die Vollmachten in die Quere?“ Mit einer entsprechenden Klausel können dieser Fall berücksichtigt werden, meinte Mues. Ein anderer Teilnehmer fragte, ob man die Vorsorgevollmacht notariell festhalten solle. „Vom Prinzip her geht es auch mündlich“, sagte der Notar. „Aber es ist immer besser, es handschriftlich zu verfassen und beim Notar zu hinterlegen.“ Dann gebe es zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsfähigkeit keine Bedenken. „Man sollte auch mitteilen, wo das Dokument liegt.“

Auch beim Testament gibt es einiges zu beachten. Was ist zum Beispiel mit dem Digitalen Erbe, also den Accounts in Sozialen Medien eines Verstorbenen? „Ich habe eine Liste, die mit einem Passwort geschützt ist, wo alle meine Online-Zugänge zu finden sind, damit sie nach meinem Tod gelöscht werden können“, erklärte Pfarrer Peter Brischke. „Kann man im Testament auch Wünsche zur Bestattung regeln?“, fragte ein Gast. „Das Bestattungsrecht ist Ländersache. Die nahen Angehörigen, Ehepartner und Kinder, sind für die Bestattung zuständig“, erläuterte Mues. Das Testament werde in der Regel erst drei Monate nach dem Tod eröffnet. Aber es sind Regelungen möglich, welche die Gestaltung der Bestattung auf den Bevollmächtigten übertragen.