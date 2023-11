Unfall in Mönchengladbach Tesla kracht in Taxi – drei Personen flüchten vom Unfallort

An der Viersener Straße ist es am Mittwochabend, 8. November, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Taxi gekommen, bei dem ein 72-jähriger Taxifahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist der bislang unbekannte Fahrer des Pkw nach dem Unfall mit zwei weiteren Insassen geflüchtet.