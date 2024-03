Karfreitag in Mönchengladbach So verändern sich die Termine der Wochenmärkte

Den Angaben aus dem Rathaus zufolge wird der Markt in Odenkirchen auf Donnerstag, 28. März, vorgezogen und ist von 8 bis 13 Uhr terminiert. Ebenso ist es beim Wochenmarkt in Bettrath, der Gründonnerstag von 8 bis 13 Uhr aufgebaut ist. Die Märkte in Venn und Rheindahlen werden auch auf den 28. März vorverlegt, und sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.