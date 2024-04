Nach Tumulten in Mönchengladbach Stadt streicht offene Freitag-Sprechstunde im Vitus-Center

Am Dienstag reagierte die Stadt nun und teilte überraschend mit: „Wegen der anstehenden Reisewelle kommt es seit einigen Wochen in den Meldestellen der Stadt Mönchengladbach zu einer starken Nachfrage auf Termine im Terminportal des Fachbereichs Bürgerservice und insbesondere freitags in der Meldestelle Vitus-Center zu einem hohen Kundenandrang. Da die Situation weder für die wartenden Bürgerinnen und Bürger noch für die Mitarbeitenden der Meldestelle akzeptabel ist, wird die freie Sprechzeit an den Freitagvormittagen ab sofort nicht mehr angeboten.“