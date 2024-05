Feiertag in Mönchengladbach Wann die Mülltonnen nach Pfingsten geleert werden

Wer seinen Abfall über Restmüll-Container statt über Tonnen entsorgt, kann sich an dieser Regelung orientieren: Nach Pfingstmontag erfolgt die Leerung in der kommenden Woche immer einen Abfuhrtag später. Die Wertstoffhöfe Heidgesberg und Luisental sind am Pfingstmontag, 20. Mai, geschlossen.