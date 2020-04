Wegen der Feiertage : Termine der Müllabfuhr verschieben sich

Biomüll wird am Sonnenhausplatz abgeholt. Foto: Mags/GEM

Mönchengladbach Die GEM macht auf einen veränderten Rhythmus bei der Müllabfuhr während der Ostertage aufmerksam. Alle Termine im Überblick.

Am Karfreitag , 10. April, erfolgt keine Abfuhr. Alle Termine dieses Tages werden samstags nachgeholt.

Am Samstag , 11. April, werden die Termine von Karfreitag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 8, die Biotonnen in den Bezirken 1 und 10 sowie die Papiertonnen im Bezirk 7 geleert. Gelbe Säcke werden im Bezirk 9 eingesammelt.

Am Ostermontag , 13. April, erfolgt keine Abfallabfuhr. Alle Termine dieses Tages werden nachgeholt.

Am Dienstag , 14. April, werden die Termine von Ostermontag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 7, die Biotonnen in den Bezirken 3 und 6 sowie die Papiertonnen im Bezirk 10 geleert. Gelbe Säcke werden im Bezirk 8 eingesammelt.

Am Mittwoch , 15. April, werden die Termine von Dienstag nachgeholt. Die Restmülltonnen im Bezirk 5, die Biotonnen in den Bezirken 5 und 7 sowie die Papiertonnen im Bezirk 6 werden dann geleert. Gelbe Säcke werden im Bezirk 3 eingesammelt.

Am Donnerstag , 16. April, werden die Termine von Mittwoch nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 9, die Biotonnen in den Bezirken 2 und 8 sowie die Papiertonnen im Bezirk 4 geleert. Gelbe Säcke werden im Bezirk 1 eingesammelt.

Am Freitag , 17. April, werden die Termine von Donnerstag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 6, die Biotonnen in den Bezirken 4 und 9 sowie die Papiertonnen im Bezirk 2 geleert. Gelbe Säcke werden im Bezirk 5 eingesammelt.

Am Samstag , 18. April, werden die Termine von Freitag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 2, die Biotonnen in den Bezirken 1 und 10 sowie die Papiertonnen im Bezirk 9 geleert. Gelbe Säcke werden im Bezirk 7 eingesammelt.

Auskunft Das Servicetelefon ist am Karsamstag, 18. April, wie gewohnt von 6 bis 22 Uhr zu erreichen. Am Karfreitag, 10. April, sowie am Ostermontag, 13. April, ist das Servicetelefon nicht besetzt.