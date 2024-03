Stadt lässt Schilder aufstellen Wo in Giesenkirchen bald Tempo 30 gilt

Konkret werden Tempo-30-Zonen in folgenden Straßen neu eingerichtet: Am Alten Friedhof, Am Sternenfeld, Heukenstraße, An der Waldesruh, Friesenstraße, Ahren, Konstantinstraße zwischen Friesenstraße und Mülforter Straße sowie Schloss-Dyck-Straße zwischen Konstantinstraße und Mülforter Straße. Im Zusammenhang mit der neuen Beschilderung wird auch die Vorfahrtsregel in Rechts-vor-Links geändert. Die Stadt ruft Verkehrsteilnehmer zu „erhöhter Aufmerksamkeit“ auf.