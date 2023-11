Rettungsdienst in Mönchengladbach Standort der Telenotarzt-Zentrale nach monatelanger Planung festgelegt

Für den Mönchengladbacher Rettungsdienst heißt das: Erfahrene Notärzte in der Leitstelle, die eine spezielle Weiterbildung zum Telenotarzt haben, werden die Rettungssanitäter in Zukunft aus der Distanz unterstützen. Heißt: Sie geben der Besatzung des Rettungswagens im Einsatz Hinweise oder leisten Hilfestellungen. Das entlaste die Einsatzkräfte vor Ort und ermögliche eine schnellere und bessere Versorgung des Patienten, sagte Frederik Hirsch, der an der Umsetzung des Systems in Aachen beteiligt war, Kostenpflichtiger Inhalt im Mai 2022.