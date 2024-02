Wirtschaftsgespräche in Mönchengladbach Telekom-Vorständin Claudia Nemat zu Gast im Hugo Junkers Hangar

Der Titel des Vortrags von Claudia Nemat klingt mutmachend in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten: „#GermanSelbstvertrauen: Der Mittelstand im Digitalen Zeitalter“. Die Topmanagerin aus dem Vorstand der Deutschen Telekom ist am 6. März Gast der 31. Mönchengladbacher Wirtschaftsgespräche im Hugo Junkers Hangar. Nemat, die in dem Dax-Konzern im Vorstand den Bereich Technologie und Innovation verantwortet, wird die Keynote vor Gästen und Entscheidern aus Wirtschaft und Politik halten und anschließend diskutieren. Die Organisatoren – die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (WFMG), die Stadtsparkasse Mönchengladbach und die Rheinische Post – erwarten rund 400 Gäste an dem Abend. Beginn ist um 19 Uhr.