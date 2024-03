Wirtschaftsgespräche in Mönchengladbach Telekom-Vorständin Nemat: „Lasst uns mehr KI wagen“

Ein Smartphone hat deshalb einen so großen Nutzen als Hosentaschen-Computer, weil es beinahe unendlich viele Apps, also Anwendungen, zu installieren gibt. Die Deutsche Telekom räumt mit diesem Standard seit der Markteinführung des iPhones durch Apple einfach mal komplett auf und legt einen Prototypen eines KI-Phones ganz ohne Apps vor. Eines, das nur mit Künstlicher Intelligenz (also eben KI) funktioniert. Der Nutzer fragt nach etwas oder befiehlt, was er gerne hätte. Und das Telefon tut es, bucht den Flug und bezahlt selbstständig.