Polizei Mönchengladbach warnt : Telefonbetrug mit Computerstimme

Mönchengladbach Die Anrufer geben sich als Mitarbeiter von Europol aus. Sie behaupten, dass den Betroffenen persönliche Daten gestohlen wurden. Die Betrüger versuchen dann, an persönliche Bankdaten zu kommen.

Jetzt warnt auch die Mönchengladbacher Polizei vor Anrufen, die angeblich von Europol kommen. Unbekannte haben am Dienstag, 26. Juli, zwischen 14.49 und 16.55 Uhr mehrfach bei einem 30-jährigen Mönchengladbacher angerufen und sich als Mitarbeiter der europäischen Strafverfolgungshörde ausgegeben.

Die Polizei warnt: Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. Transferieren Sie aufgrund solcher Anrufe keine Gelder, ohne sich vorher zu informieren und abzusichern.

Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige und setzen sich mit Ihrem kontoführenden Institut in Verbindung.