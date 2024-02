Aktion der Polizei Mönchengladbach Telefon-Hotline zum Safer Internet Day

Welche Gefahren gibt es, wenn der Nachwuchs mit dem Smartphone, dem Tablet oder am Computer in der digitalen Welt unterwegs ist? Am Safer Internet Day, Dienstag, 6. Februar, bietet das Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Mönchengladbach dazu insbesondere Eltern, aber auch anderen Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen eine Telefon-Hotline an. Die beiden Kriminalhauptkommissarinnen, Sabine Pesch und Heike Gottmanns, beantworten Fragen und geben außerdem Präventions-Tipps. Sie freuen sich von 10 bis 16 Uhr auf Anrufe unter der Telefonnummer 02161 2912512.