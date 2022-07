Jugendkriminalität in Mönchengladbach : Teenager rauben Handy eines 13-Jährigen

Jugendkriminalität in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Polizei konnte die Taverdächtigen aufgrund der Beschreibungen schnappen. Der jüngste ist erst elf Jahre alt. Ein 14-Jähriger hatte ein Taschenmesser dabei, mit dem er gedroht haben soll.

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Sonntag, 3. Juli, einen 13-jährigen Jungen bedrängt und beraubt. Ein 14-Jähriger soll dabei mit einem Messer gedroht haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt sich der 13-Jährige gegen 20 Uhr gemeinsam mit seinem Bruder (15 Jahre) an der Straße Hehnerholt auf. Nach eigenen Angaben näherte sich ihnen eine Gruppe von fünf Jugendlichen (vier Jungen und ein Mädchen) und forderte die Herausgabe der Handys. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, soll einer der Jugendlichen ein Taschenmesser gezeigt und es in Richtung des 13-Jährigen gehalten haben.