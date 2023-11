Aktion der Jüdischen Gemeinde in Mönchengladbach Mahnwache mit Teddys zu entführten Kindern in Israel

Während der Aktion stehen Mitglieder der Jüdischen Gemeinde bereit, um mit Passanten über die Hintergründe zu sprechen. Und die Polizei wird auch vor Ort sein. Die Anzahl der Beamten werde „entsprechend der Lage angepasst“, teilt eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Am Montag standen zwischenzeitlich vier Polizeiautos auf dem Sonnenhausplatz. Und dennoch: Die Frage, ob sie sich sicher fühle, verneint die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde: „Wir fühlen uns nirgendwo sicher. Nicht hier, nicht in Deutschland, nicht in New York“, sagt Leah Floh. Mit Sorge blickt sie zudem nach Düsseldorf, wo vergangenes Wochenende etwa 17.000 Personen an einer pro-palästinensischen Demo teilgenommen haben. Und auch in anderen Städten fanden solche Demonstrationen statt. Viele Mitglieder der Gemeinde würden inzwischen darüber nachdenken, nach Israel zu gehen. „Das ist wohl der sicherste Ort für uns“, sagt Leah Floh.