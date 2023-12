Verkehr in Mönchengladbach Taxi-Parkzone nahe der Altstadt soll abgeschafft werden

Die Taxifahrt nach einem langen Abend in der Altstadt hat für viele Mönchengladbacher Tradition. Selbst hinter das Steuer setzen, dürfen sich die meisten dann schließlich nicht mehr. Die Ampelfraktionen von SPD, Grünen und FDP wollen nun aber eine Taxi-Parkzone in der Nähe von Gladbachs Feiermeile abschaffen. Sie haben unter anderem im Ausschuss für Umwelt und Mobilität einen entsprechenden Antrag vorgelegt. Momentan sind die Stellplätze im Bereich der Aachener Straße (zwischen Hausnummer 60 und 82) in der Zeit von 7 bis 21.30 Uhr noch für Taxis reserviert.