Versuchter Raub in Mönchengladbach : Taxifahrer fährt Angreifer direkt zur Polizeiwache

Versuchter Raub in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der alkoholisierte Täter nahm dem Taxifahrer sein Mobiltelefon ab und forderte noch dessen Bargeld. Das Opfer aber reagierte clever und machte vor der Polizeiwache auf seine Notlage aufmerksam.

Nach einem räuberischen Angriff auf einen Taxifahrer, hat die Polizei am Mittwoch einen 23-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Das meldet die Polizei am Mittwochnachmittag. Den Angaben nach, habe der 56-jährige Taxifahrer die Beamten durch lautes Hupen vor der Polizeiwache an der Vierhausstraße auf seine Situation aufmerksam gemacht. Der Täter wurde mittlerweile dem Haftrichter vorgeführt.