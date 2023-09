Altstadtflohmarkt in Mönchengladbach Tausende Besucher stöberten an der Waldhausener Straße

Das Publikum an diesem Nachmittag war wieder sehr gemischt und das zeige laut Rüland auch, wie tolerant und offen die Mönchengladbacher seien. Ebenfalls schön: Bei all der Trödel-Atmosphäre in der urigen Altstadt konnten die Besucher vor allen Dingen auch das einzigartige Flair genießen, das von ihr ausgeht. Manch einer ist dort nämlich nur noch selten unterwegs. „Klar – in meiner Jugend und im frühen Erwachsenenalter waren wir hier häufig mit Freunden auch mal was trinken oder am Nachmittag einfach ein Eis mit unserer Familie essen. Die Altstadt hat für mich immer etwas Besonderes und vor allen Dingen Heimatliches ausgemacht. Das jetzt noch mal zu fühlen, finde ich super“, sagte Julian Brass, dessen Verlobte Jenny auch gleich in die Trödelwelt abgetaucht war und Ausschau nach einem schönen Spiegel hielt.