Turbo-Taube aus Mönchengladbach : Der Jogi Löw des Taubensports

Nummer 03582-16-503 hat’s drauf: Taubenzüchter Gerhard Kemmler präsentiert die mehr als 137 km/h schnelle Turbo-Taube. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Dieses Tier hat einen Turbo: Mit mehr als 137 Kilometern pro Stunde ist eine Taube von Gerhard Kemmler von Frankreich nach Lürrip geflogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

Das Training ist beendet. Gerhard Kemmler blickt zum Himmel und beobachtet, wie ein Schwarm Tauben auf seinem Schlag landet und nach und nach in die hölzernen Wohngehäuse eincheckt. Nur ein Täuberich ziert sich etwas. Hat ihm der abendliche Trainingsflug etwa nicht gereicht?

Falsch. Gerhard Kemmler kennt das zögerliche Verhalten des Tieres. Der Täuberich braucht oft länger als seine Kollegen, bis er den Weg in sein Schlag-Abteil findet. „Vielleicht hat er dabei ja mal eine Begegnung mit einem Raubvogel gehabt“, sagt Kemmler. Womöglich ist der Täuberich seitdem misstrauisch und vorsichtig. Taubenpsychologie – ein Fach, in dem der 50-Jährige wahrscheinlich eine Professur übernehmen könnte, würde es an Universitäten gelehrt.

Dieser Schlag ist das Mannschaftsquartier von Kemmlers geflügeltem Team. Männchen und Weibchen wohnen meist getrennt. Foto: Holger Hintzen

Jeden Tag beobachtet Kemmler, wie seine mehr als 100 gefiederten Schützlinge so drauf sind. Angefangen damit hat er in seiner Jugend in Schlesien. In jahrzehntelanger Zuchtarbeit hat er gelernt: „Jede Taube hat einen eigenen Charakter, das ist wie bei Menschen. Und wenn man das erkennen kann, kann man sich das zunutze machen.“ Den Beweis hat Kemmler bereits angetreten. 2017 war eine seiner Tauben die drittschnellste in Deutschland, und erst kürzlich hat ein anderes seiner Tiere einen sensationellen Flug hingelegt: Beim siebten Wettflug der aktuellen Saison startete sie gemeinsam mit mehr als 6000 anderen Brieftauben um 7.35 Uhr in Etampes bei Paris. Auf dem Flug schaltete Taube Nummer 03582-16-503 offenbar den Turbo ein. Bereits um 10.45,51 Uhr landete sie nach gut 436,8 Kilometern Flug im Heimatschlag in Lürrip – heißt: Nummer 03582-16-503 muss mit durchschnittlich 137,2 Kilometern pro Stunde geflogen sein. Selbst ältere Züchter in der Region könnten sich nicht an einen so schnellen Flug erinnern, sagt Kemmler.

Dass an dem Tag Rückenwind blies, gibt Kemmler ungefragt zu. Und auch seiner Turbo-Taube, die zwar eine Nummer, aber noch keinen Namen hat, zollt der Züchter Anerkennung für die aeronautische Leistung: „Sie muss einen perfekten Luftkorridor gefunden haben.“ Doch man muss nicht lange mit dem Züchter plaudern, um zu verstehen: Kemmler hat großen Anteil an dem Erfolg. Denn er ist so etwas wie der Jogi Löw des Taubensports.

Mit solchen Chips werden Tempo und Strecke gemessen. Foto: Knappe,Joerg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Dass sich die Wettflüge, zu denen die Tauben ambitionierter Züchter antreten, mit Leistungssport vergleichen lassen, steht für Kemmler außer Frage: „Die Tiere bilden die Mannschaft, ich bin ihr Trainer.“ Und der Trainer überlässt nichts dem Zufall. Im Winter hat die Mannschaft Ruhepause, ab März geht es mit leichten Trainingsflügen wieder los, nach und nach steigert sich dann das tägliche Pensum. Der Speiseplan des Teams wird entsprechend angepasst, der Trainer führt für jedes Tier Buch, hält den aktuellen Leistungsstand penibel fest – und grübelt in freien Minuten immer wieder über seinen Datenblättern, welche Tiere sich am besten fürs Team des nächsten Wettflugs eignen.

All dieses Wissen geht natürlich auch in die Zucht der nächsten Generationen von Spitzentauben ein. Im Schlag sitzen Weibchen und Männchen freilich oft getrennt. Würde man sie permanent zueinander lassen, würden die Täubchen oft turteln – mit den natürlichen Folgen. Darum geht es unter Kemmlers Regie in Wettkampfzeiten im Schlag zu, wie im Mannschaftslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft während langer Turniere. Da sind die Spielerfrauen auch nicht dauernd zu Gast.

Die schärfste Konkurrenz für deutsche Taubenzüchter sitzt übrigens in Belgien. Das Nachbarland hat im Taubensport den Rang wie Brasilien im Fußball. „Belgische Tauben gelten als die besten der Welt, vor den niederländischen und deutschen“, sagt Kemmler. Und so war es auch eine belgische Taube, die für die Rekord-Transfersumme von 1,25 Millionen Euro den Besitzer wechselte. „Ein enormer Betrag“, sagt Kemmler. Erzielt eine deutsche Taube nur ein Zehntel dieses Betrags, gehört sie schon zu den sehr teuren Exemplaren. Gezahlt werden solche Spitzenbeträge vor allem von Chinesen und Taiwanesen, so Kemmler. „In China ist Glücksspiel verboten, aber Wetten auf Tauben werden in einer Art Grauzone offenbar toleriert. Und da ist großes Geld zu gewinnen.“