Vorfall im Königskarree in Mönchengladbach Nach Stichverletzungen entlässt Polizei Tatverdächtigen

Was genau hat sich am Montag, 6. Mai, im Mönchengladbacher Königskarree zugetragen? Die Frage ist immer noch nicht geklärt. Fest steht: Es wurde am Morgen ein Mann mit Stichverletzungen im Außenbereich gefunden. Fakt ist auch: Wenig später nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Doch der ist wieder frei, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion am Dienstag mitteilte. „Der Mann ist am Montagabend wieder entlassen worden, weil es keinen hinreichenden Tatverdacht gegen ihn gibt“, sagte sie. Einem Haftrichter sei er deshalb nicht vorgeführt worden.