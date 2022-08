Für Kinder aus Mönchengladbach : Tatort-Verein stiftet 250 Schulranzen

Mönchengladbach Viele Eltern haben nicht das nötige Geld, ihre Kinder für den Schulstart auszustatten. Der gemeinnützige Tatort-Verein sorgt seit 2012 dafür, dass auch Kinder in Gladbach einen Schulranzen haben.

Der Verein rund um die Schauspieler Dietmar Bär, Klaus J. Behrendt und Joe Bausch, die als Schauspieler der Kölner Tatort-Krimis des WDR bekannt sind, schafft mit örtlichen Spenden Schulranzen-Sets an, die an Kinder in schwierigen Lebenssituationen weitergegeben werden. In Kooperation des Tatort-Vereins mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie wurde auch in diesem Jahr dieses Konzept in Mönchengladbach umgesetzt.