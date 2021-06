Aktion für Mönchengladbacher Schulkinder : Tatort-Verein stiftet 240 Schulranzen

Mönchengladbach Die Schauspieler des Kölner Tatorts setzen sich mit der Aktion „Wir starten gleich - Kein Kind ohne Schulranzen“ für Schulkinder ein.

In den vergangenen beiden Jahren hat das Tatort-Projekt „Wir starten gleich – Kein Kind ohne Schulranzen!“ gemeinsam mit dem städtischen Jugendamt bereits fast 500 Ranzen an „I-Dötzchen“ in Mönchengladbach verteilt. Jetzt hat der Tatort-Verein mit Unterstützung von Spendern und Sponsoren weitere 240 Ranzen für Jungen und Mädchen angeschafft, die nach den Sommerferien in die Schule kommen.