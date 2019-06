Elisabeth-Krankenhaus in Mönchengladbach : Spezialisten sagen Antibiotika-Resistenzen den Kampf an

Mönchengladbach Bedenkenloser Gebrauch von Antibiotika hat zu einer bedrohlichen Lage geführt. Im Elisabeth-Krankenhaus sollen Spezialisten für einen gezielten Einsatz dieser Medikamente sorgen – damit Bakterien keine Resistenzen entwickeln.

Das Problem beginnt bei den Patienten. Sie verlangen auch bei Husten und Schnupfen gerne nach Antibiotika, die ihnen der Hausarzt dann auch oft verordnet. In Ländern, in denen die Substanzen frei verkäuflich sind wie in Griechenland, werden sie bei einfachen Erkältungen noch schneller eingeworfen. Das ist allerdings völlig sinnlos, denn Antibiotika wirken nur bei durch Bakterien ausgelösten Krankheiten, nicht bei Virus-Infektionen. Also auch nicht bei Husten und Schnupfen.

Durch den ungezielten Einsatz werden immer mehr resistente Stämme herangezogen. Auch die Verwendung von Antibiotika in der Tiermast ist hochproblematisch. „Die Tiere wurden mit Antibiotika vollgepumpt“, erklärt der Humanmediziner. „Bakterien aber sind clever und passen sich an. So entstehen Resistenzen.“ Folge: „Auf dem überwiegenden Teil des Hähnchenfleisches finden sich multi-resistente Erreger“, sagt Mikrobiologin Maria Luise Wimmer-Dahmen. Für gesunde Menschen ist das nicht unbedingt eine Gefahr, sofern die gegen so ziemlich alle Mittel resistenten Erreger nicht durch offene Stellen in den Körper eindringen. Aber Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist, sind gefährdet.