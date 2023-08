Rumpelstil in Mönchengladbach Taschenlampenkonzert verzaubert Kinder und Eltern

Das war ein echtes Sommerrevival am vergangenen Samstag. Beim Betreten des großen Volksbankparks an der Senefelderstraße in Neuwerk kam ein bisschen das Gefühl nach Freibad auf. Überall lachende, wuselnde Kinder, Picknickdecken mit quatschenden Eltern und ganz viel Wärme. „Ich fühl mich wirklich ein bisschen wie im Freibad hier – und die Pommes schmeckt mindestens genauso gut“, sagt Roland Vliecher lachend, der mit seinen beiden Söhnen und guten Freunden aus Viersen nach Neuwerk gekommen war.