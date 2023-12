Veranstaltungen in Mönchengladbach Taschenlampenkonzert ist abgesagt

Das Taschenlampenkonzert in der Red-Box am 4. Januar findet nicht statt. Es ist abgesagt. Auf der Homepage der Red Box wird diese Veranstaltung auch nicht mehr angezeigt. Auf Anfrage in der Marketingabteilung heißt es, der Veranstalter habe schon vor einiger Zeit den Auftritt der Band Rumpelstil abgesagt und die Rückabwicklung der Tickets veranlasst. Da es sich um das Familien-Weihnachtsprogramm handelt, gibt es keinen Ersatztermin. Der Grund der Absage ist nicht öffentlich bekannt und wurde auch auf Anfrage nicht benannt.