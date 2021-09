Kultur in Mönchengladbach : Ein Taschenlampenkonzert für die ganze Familie

Die Band Rumpelstil beim Taschenlampenkonzert 2019. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Auch in diesem Jahr wird in der Stadt wieder ein besonderes Konzerterlebnis für die ganze Familie angeboten. Tickets an der Abendkasse wird es dieses Jahr nicht geben.

Am Samstag, 18. September, erleuchten beim Taschenlampenkonzert wieder zahlreiche Lichter den Nachthimmel über Mönchengladbach. Einlass ist um 19:30 Uhr im Park der Volksbank in Neuwerk. Auf der Bühne steht dieses Mal die Band Rumpelstil. Die Berliner bringen swingende, rockige und gemütliche Lieder für die ganze Familie mit. Der eigentliche Star ist jedoch das Publikum selbst: Jeder kann eigene Taschenlampen oder Leuchtstäbe zum Konzert mitbringen.

Pandemiebedingt wird es dieses Jahr ausschließlich feste Sitzplätze und keine Picknickflächen geben. Essen und Trinken kann dagegen wie bisher mitgebracht oder vor Ort gekauft werden. Zutritt zum Konzert haben nur vollständig Geimpfte, Genesene und Getestete. Bei Schülern reicht ein Schülerausweis aus und jüngere Kinder benötigen keine Bescheinigung.

Letzte Tickets sind unter www.adticket.de, oder telefonisch unter 0180 6050400 erhältlich. Eine Abendkasse wird es nicht geben.

(RP)