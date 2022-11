Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Taschenalarm schlägt Einbrecher in die Flucht

Mönchengladbach Manchmal haben kleine Dinge eine große Wirkung. Wie eine Frau mit einem kleinen Gegenstand einen Einbrecher vertrieb.

Eine Anwohnerin der Straße In der Aue hat am Sonntagmorgen, 21. November, einen Einbrecher auf frischer Tat mit einem akustischen Alarmsignal überrascht und in die Flucht geschlagen. Das teilte die Polizei am Montag mit.