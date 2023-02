Tarifeinigung in Mönchengladbach Nach Warnstreik kräftiges Lohn-Plus bei Coca-Cola

Der Tarifkonflikt bei Coca-Cola in Güdderath ist beigelegt. Wie der Getränke-Konzern in Deutschland und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilten, habe man sich bereits in der zweiten Verhandlungsrunde auf einen Tarifabschluss geeinigt. Demnach erhalten die Beschäftigten in mehreren Schritten insgesamt rund zehn Prozent mehr Gehalt und eine Inflationsausgleichprämie in Höhe von etwa 3000 Euro. Zuvor hatte die Gewerkschaft auch in Mönchengladbach zum Warnstreik aufgerufen. Für einen Tag legte ein Großteil der Beschäftigten Anfang Februar die Arbeit nieder. Coca-Cola rechnete dadurch den Angaben eines Sprechers zufolge allein in Mönchengladbach mit einem Produktionsausfall von rund 160.000 Getränkekisten.