„Tapetenwechsel“ für die Innenstadt Gladbachs graue Fassaden sollen bunt werden

Die Graffiti-Jam „Tapetenwechsel“ geht in die zweite Runde: Am Samstag, 6. Mai, werden Fassaden entlang der Lambertsstraße, am Friedrichplatz und bis zum Ende der Postgasse neu gestaltet. Lokale Künstler dürfen dann legal Mauern und Wände besprühen – und die Innenstadt so ein Stück bunter machen.