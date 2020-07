Aktion in Mönchengladbach : Tape-Kunst am Museum Abteiberg

Mönchengladbach Die Ergebnisse der Aktion des aus Bochum stammenden Künstlers Tim Cierpiszewski sind noch bis Sonntag zu sehen. Initiiert wurde die Aktion von der Artfriends MG, der Jugendorganisation des Museumsvereins.

Die Aktion bezieht sich auf die Sonderausstellung „Grief and Hope" von Andrea Browers, in der sich die US-Amerikanerin künstlerisch mit Protest, Feminismus, Ökologie und Klimaschutz auseinandersetzt.

Der in Bochum geborene Cierpiszewski, der Philosophie in Essen und Kunst in Münster studiert hat, ist seit über zehn Jahren künstlerisch aktiv. In seiner Arbeit greift er häufig auf geometrische Elemente der Architektur zurück und schafft daraus neue Kunstwerke. Um die Architektur eines Gebäudes zu betonen und zu abstrahieren, benutzt er schwarzes Gaffa-Tape oder bunte Klebestreifen – so wie am Museum Abteiberg.