Tango in Mönchengladbach „Jeder Euro rettet Leben“

Vom Leid der Menschen im Erdbebengebiet berichtete Eren Koca, türkischstämmiger Schülersprecher der Gesamtschule Volksgarten: „Die Region ist verzweifelt, gebrochen und gezeichnet von dieser Katastrophe.“ Gemeinsam mit seinen Mitstreitern der Aktion „Jeder Euro rettet Leben“ setzt er sich für schnelle und zielgerichtete Hilfe in der Krisenregion ein. Dem ernsten Anlass begegnete die Veranstaltung mit der gelebten Leidenschaft der Tango-Freunde, und so füllte sich die Spendenbox zusehends. Am Ende konnte Ilona Rios „beeindruckt und dankbar“ einen Spendenerlös von 1.535 Euro verkünden.