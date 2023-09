Brauchtum in Mönchengladbach Auch nach hundert Jahren spielen sie weiter ihre Marschmusik

Hardt · Da konnten die Trommler vom Tambourcorps „Gut Klang“ Hardt mal richtig auf die Pauke hauen – und zwar in eigener Sache: 1923, also vor 100 Jahren, wurde es gegründet. Das wurde am Wochenende gefeiert.

17.09.2023, 19:48 Uhr

Auf das eigene Hundertjährige wurde kräftig aufs Trömmelchen geschlagen: Der Tambourcorps „Gut Klang“ Hardt feierte Jubiläum. Foto: Markus Rick (rick)

Von Franz Josef Ungerechts

Nicht erst seit Samstag zählen die Trommler und Flötisten des Bundesschützen-Tambourcorps „Gut Klang“ Hardt zu den ältesten aktiven Spielmannszügen am Niederrhein. 100 Jahre Marschmusik und hunderte Auftritte für das Brauchtum in Mönchengladbach. Darüber hinaus haben sich die Musiker für Karnevals- und Schützenvereine zu verlässlichen Partnern gemacht. Durch diese Auftritte haben sie sich ihren „guten Klang“, wie es der Vereinsname sagt, regelrecht erarbeitet und sind auch heute noch bei diversen Festen anzutreffen.