Konzert in Mönchengladbach Wie Talente in der Musikschule besonders gefördert werden

„S-Klasse steht für Spitzenförderung“ definiert Vörding das Format, das von seinem Vorgänger Christian Malescow eingeführt wurde. Das Vorspiel der Bewerber ist wegen des Strebens nach größtmöglicher Objektivität mit einer externen Jury besetzt. Zur Förderung zählen eine intensive Unterrichtsbetreuung durch extra Stunden, Workshops und in diesem Jahr auch die Zusammenarbeit mit der Musikvermittlerin Anne Kussmaul von der Elbphilharmonie Hamburg. „Das Thema, ein Stück schön zu spielen, lernen unsere Schüler auch ohne S-Klasse. Doch mit der Musikvermittlerin haben sie in diesem Jahr auch ein eigenes Konzertformat erarbeitet und gelernt, ein Programm zu moderieren und dabei auch zum Beispiel darauf zu achten, wie etwa ein Mikrofon gehalten werden sollte“, sagt Vörding. Er betont, dass neben den Ansprüchen an Integration, Inklusion und allgemeiner Förderung auch die Spitzenförderung zu den Kernaufgaben der Musikschule zähle.