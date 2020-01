Tagung in Rheydt : Autisten die Welt in Untertiteln erklären

Mönchengladbach Menschen mit Autismus-Störung interpretieren die Welt auf andere Weise – das verdeutlichte der Experte Peter Vermeulen gut 250 Teilnehmern einer Tagung in Rheydt. Darunter waren auch Angehörige von Autisten.

Den 100. Teil einer Sekunde – nicht länger erscheint ein Foto auf der Leinwand in der Stadthalle. Wer konzentriert hingeschaut hat, erkennt einen Tennisspieler am Werk. Das gefragte Detail des interaktiven Tests, dem der Referent, Peter Vermeulen aus dem belgischen Gent, das Publikum bei seinem Vortrag über „Autismus als Kontextblindheit“ unterzieht, ist ein Tennisball, auf den ein roter Pfeil weist. Reihenweise gehen im Tagungssaal Hände hoch, wird die Lösung – Tennisball – dem grauhaarigen Mann auf der Bühne zugerufen.

„Richtig“, lobt der Autismus-Experte, den das Katholische Forum für Erwachsenen- und Familienbildung und das Mönchengladbacher Autismus-Therapie-Zentrum (ATZ) eingeladen haben. Doch dann folgen aufblitzende Bilder mit kürzeren Verschlusszeiten. Zwar schnappen die meisten noch eine Art Monitor in einem Wohnzimmerregal auf, danach eine Flasche auf einem Küchenbord. Doch der vermeintliche TV-Bildschirm ist die Glastür eines Backofens, und die vermutete Orangensaft-Flasche in einer Reihe Getränkeflaschen entpuppt sich als Gefäß mit Spülmittel. Passt da ja gar nicht hin. Raffiniert getäuscht!

Wahrnehmung, so Vermeulens Botschaft, ist abhängig von Erwartungen, die aus dem Kontext erwachsen. Und kann so zur Quelle von Irrtum und Fehlinterpretation werden. Für „Normalos“ gilt das ebenso wie für Menschen, die von einer Form des Autismus-Spektrums betroffen sind. Dinge in ihren Gesamtzusammenhang einzuordnen fällt dem „neurotypischen“ Menschen jedoch relativ leicht. Er weiß sofort, welche Art von Komplimenten beim Smalltalk sozial angepasst sind und welche nicht. Doch bei Autisten ist dieses fürs Miteinander so wichtige Unterscheidungsvermögen nicht vorhanden. Und so „erkennt“ ein Autist beim Besuch eines Puppentheaters auf einem Bild in einem Puppenspieler Ex-Palästinenserführer Arafat. Weil der Abgebildete ein Tuch trägt, das dem Palästinensertuch ähnelt.