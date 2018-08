Mönchengladbach: Tagebau Garweiler - Stadt will Fördergeld

Mönchengladbach Die Stadt will von einem Fördertopf profitieren und Mitglied in der Zukunftsagentur Rheinisches Revier werden. Das muss erst noch der Rat beschließen. Die Agentur firmierte bis vor kurzem als Innovationsregion Rheinisches Revier. Zwischen Stadtdirektor Gregor Bonin und dem SPD-Fraktionschef Felix Heinrichs hatte es vor einigen Wochen Streit darüber gegeben, ob die Stadt dem Zusammenschluss beitreten soll.

Jetzt also doch: Stadtdirektor Gregor Bonin wird dem Rat in dessen Sondersitzung am Mittwoch, 29. August, empfehlen, der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) beizutreten. Sollte der Rat zustimmen, wird die Stadt im September ZRR-Mitglied. Bei diesem Interessenverband handelt es sich um die ehemalige Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR), die inzwischen unter einem anderen Namen firmiert. Kreise, Industrie- und Handelskammervertretungen, Handwerkskammern, RWE und Städte gehören diesem Zusammenschluss an.