Musikschule Mönchengladbach : Instrumente diesmal nicht zum Anfassen

Im Carl-Orff-Saal wollte die Musikschule bei Kindern das Interesse wecken, ein Instrument zu spielen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Musikschule stellte Kindern wieder einmal Instrumente vor. Aber aus Sicherheitsgründen anders als in den vergangenen Jahren.

Von Ansgar Fabri

Die Musikschule ließ sich von der Ausbreitung des Coronavirus zwar nicht ihren „Tag für Instrumente, Gesang und Tanz“ nehmen, aber sie ließ Vorsicht walten. Zum einen nahmen die Organisatoren dieses Mal von dem Konzept Abstand, dass die Kinder alle Instrumente, wie Trompete, Klarinette oder Geige, selbst ausprobieren durften. Alles blieb in den Händen der Lehrer, die vor allem ihren kleinen Besuchern vorspielten und Fragen beantworteten. Zum anderen kamen weniger Besucher als gewohnt in den Carl-Orff-Saal. „Wir hatten heute etwa 120 Besucher. In den letzten Jahren waren es an die zweihundert“, resümierte der Leiter der Musikschule, Christian Paul Malescov.

Auch dass es an den Infoständen jeweils eine Flasche Desinfektionsmittel und eine Tafel mit Hinweisen zur Hygiene gab, dürfte ein Novum gewesen sein. Immerhin ging das Auftaktkonzert so über die Bühne wie in den vergangenen Jahren auch. Den Anfang machte die „Pop-Abteilung“, gefolgt von Marco Kassl, der mit verschiedenen Akkordeons Stücke spielte, die die Kinder erraten sollten. „Wenn ihr sie nicht erkennt, habe ich sie sehr schlecht gespielt!“, rief er seinen jungen Zuhörern zu. Offenbar spielte Kassl gut, denn die Kinder erkannten sofort „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Disney-Klassiker „Das Dschungelbuch“, „Wie schön, dass du geboren bist“ von Rolf Zuckowski und die Titelmelodie von „Die Biene Maja“. Passend zum diesjährigen Beethoven-Jahr gab es dann noch am Klavier „Für Elise“ zu hören.

Info Angebote für Einsteiger Anfänger Die Musikschule bietet auch Schnupperkurse von sechsmal 60 Minuten an. Diese Instrumente können die Kinder kennenlernen: Blockflöte, Geige und Bratsche, außerdem Posaune und Trompete. Termine Die Kurse finden vom 9. März bis zum 30. April statt. Kosten: 25 Euro inklusive Leihinstrument.

Zu den musikalischen Kostproben erklärten die Lehrer immer wieder Wissenswertes über ihre Instrumente. Die „Holzbläser“ präsentierten eine Auswahl von Blockflöten: angefangen bei einer etwa fünfzehn Zentimeter langen Garkleinblockflöte, über eine Sopranblockflöte bis zur Bassblockflöte, die sich in ihrer Form und Größe von den anderen sichtlich unterschied. Die Sopranblockflöte ist die Flöte, auf der man normalerweise mit dem Lernen beginnt.

Christian Paul Malescov, der das Konzert moderierte, band die jungen Zuhörer immer wieder mit Fragen wie „Was glaubt ihr, ist das für ein Instrument?“ ein. Die Antworten aus dem Publikum machten oft deutlich, dass einige dieser Kinder bereits einiges über Musik und Instrumente wussten.

Vor Fragen waren auch die Lehrer auf der Bühne nicht sicher. „Warum ist das Saxophon ein ,Holzblasinstrument‘?“, wollte einer wissen. Die Antwort: Es gehört zu den Klarinetteninstrumenten. Im Mundstück des Saxophons wird ein Stück Bambus eingebaut. Eine andere Frage: „Warum gehört die Querflöte zu den Holzblasinstrumenten?“ Antwort: Früher seien sie aus Holz hergestellt worden, weshalb man sie bis heute zu dieser Instrumentenfamilie zähle.

Nach dem Konzert verteilten sich die Lehrer mit ihren Instrumenten in verschiedene Räume. „Da hat jemand ,Alle meine Entchen‘ gespielt!“, schwärmte ein Junge auf dem Korridor, aus einer anderen Tür hallten die Anfangsakkorde von der Kultsendung „Löwenzahn“ herüber.

Was einige Eltern nicht wussten: Instrumente kann man bei der Musikschule auch ausleihen. Außerdem gibt es von vielen Instrumenten Kinderausführungen, wie eine Posaune, die sich auch mit geringerer Armlänge spielen lässt. Oder ein Kinder-Kontrabass, der genauso tiefe Töne wie sein wuchtiger Verwandter hervorbringt, aber nicht so laut ist. „Bereits Fünfjährige können darauf lernen“, so Lehrer Nils Imhorst.