Abtei, Brunnenhof und Schriefersmühle : Zum 30. Mal „Tag des offenen Denkmals“ in Mönchengladbach

In der Citykirche wird die von der Stadt organisierte Tour starten. Aber auch andere Denkmäler werden an dem Tag geöffnet sein. Foto: Kandzorra, Christian

Mönchengladbach Dieses Jahr steht der Gedenktag in Mönchengladbach im Zeichen der Stadt- und Klostergründung. Dazu bietet die Stadt Führungen und Vorträge an.

Der Fachbereich Bauordnung und Denkmalschutz – – die untere Denkmalbehörde – lädt zum „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 11. September, zu einer Veranstaltung mit Vorträgen und Führungen rund um das Münster St. Vitus, den Brunnenhof und das Rathaus Abtei ein. Das Motto lautet diesmal: „Von Auerochsen, Mönchen und Engelskulpturen. Kulturspuren in Mönchengladbach .“

Den Auftakt in das Programm macht Stadtdirektor und Technischer Beigeordneter Gregor Bonin, der ab 12 Uhr in der Citykirche in die Thematik einführt. Gegen 12.30 Uhr wird Karl-Heinz Schumacher als Leiter der Unteren Denkmalbehörde in seinem Vortrag den Fokus auf den Ort der Stadtgründung und seine baulichen Zeugnisse setzen. Mithilfe vielfältiger Bauspuren lässt sich die wechselvolle Bau- und Nutzungsgeschichte des Klosterquartiers nachvollziehen. Ab 13.15 Uhr begeben sich die Besucher dann gemeinsam mit dem Team der Unteren Denkmalbehörde auf geführte Rundgänge. Die Tour startet an der Citykirche und führt über das Rathaus Abtei in den Brunnenhof mit seiner archäologischen Grabung sowie zum Münster.