Tag des Friedhofs : Der Hauptfriedhof ist ein Ort der Trauer, aber auch der Erholung

Am Sonntag beteiligten sich Stadt und Mags zum ersten Mal am Tag des Friedhofs. Sie luden zu Führungen über den städtischen Hauptfriedhof ein. „Wir wollen zeigen, dass der Hauptfriedhof nicht nur ein Ort der Trauer ist. Er ist auch ein Ort der Erholung“, sagte Sebastian Kieselbach von der mags, die seit 2016 für die städtischen Friedhöfe zuständig ist.

Gudrun Grimpe-Christen, die an diesem Tag unter anderem eine Führung zu den Gräbern der wichtigsten Industriellen der Stadt leitet, ist ebenfalls begeistert vom großen Erholungspotenzial des Friedhofs: „Er ist die grüne Lunge der Stadt. Hier geht man einfach gerne spazieren.“ Die Sozialwissenschaftlerin zeigte den Besuchern die Gräber bekannter Familien aus Mönchengladbach. Darunter auch jenes der Textilmaschinen-Hersteller-Familie Monforts. „Das hier ist wohl das größte Grab, das wir hier auf dem Friedhof haben“, sagte sie.

Die Familie habe über großen Reichtum verfügt. Dies habe sie aber nicht nach außen getragen, sagte Grimpe-Christen. „Der große Grabstein ist von Düsseldorfer Künstler Josef Hammerschmidt erstellt worden. Er ist schlicht, denn die Familie war bescheiden“, führte sie fort. Im frühen Sommer 1926 verstarb der Textilproduzent und Gründer des Familienimperiums, August Monforts. Das große Grab, in dem alle seine Nachfahren beerdigt sind, ist im Familienbesitz. „Damals wurden die Gräber nicht für beispielsweise 25 Jahre gemietet, so wie heute. Damals kaufte man das Land, und das ist bis heute im Besitz der Familie Monforts“, sagte Kieselbach.

„In der damaligen Zeit wurden Familieleben und das Miteinander noch ganz groß geschrieben. Es war also klar, dass sich die gesamte Familie von August Monforts irgendwann in diesem Grab wiederfindet“, erklärte Grimpe-Christen. Einen kurzen Fußweg entfernt, befindet sich auch das Grab von Reinhold Brandts, Sohn des Tuchfabrikanten Carl Brandts, und seiner Frau Paula Brandts, geborene Therstappen. „Die Geschichte der beiden ist eine sehr schöne“, schwärmte Grimpe-Christen. „Reinhold hatte lange Zeit ein Auge auf Paula geworfen, aber es hat Jahre gedauert, ehe er bei ihren Eltern um ihre Hand angehalten hat. Die beiden führten eine glückliche Ehe, die leider kinderlos geblieben ist.“ Als Andenken an seine Eltern vermachte Reinhold sein Elternhaus der Stadt Mönchengladbach. Die Bedingung: Das Haus sollte fortan die Mönchengladbacher Stadtbibliothek beherbergen.